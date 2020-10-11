Волонтеры и «360» раздали бесплатные маски нарушителям из Воскресенска

Волонтеры и «360» весь день раздавали маски забывчивым жителям подмосковного Воскресенска. Их призвали больше не рисковать своим здоровьем, и носить средства защиты в общественных местах.

Недавно за несколько часов работы в общественном транспорте волонтеры раздали девять тысяч масок. Это значит, что девять тысяч человек в подмосковных автобусах и электричках не думали ни о себе, ни об окружающих. Маски, респираторы, перчатки — не просто необходимость, это норма. Неважно, где: в автобусе, в торговом центре или на остановке. Однако правилу следуют не все.

Жители, которым волонтеры и сотрудники «360» давали маски, по-разному объясняли, почему не носят средства защиты.

«На улице бессмысленно. Есть же какое-то логическое объяснение… маска ловит»;

«Потому что маска в кармане»;

«Куда мне? Солить что ли?».

Рост количества заболевших коронавирусом в Подмосковье в первую очередь отражается на медицине. В скорую помощь вместо шести тысяч вызовов за сутки поступает 10 тысяч звонков.

«Мы при госпитализации проводим опросы. Половина пациентов причиной своего заражения называют вероятность — был без маски в общественном транспорте, торговом центре. Может, они нас уже и раздражают, но это факт», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Нарушители масочного режима, например в подмосковном транспорте, получат штраф в размере пяти тысяч рублей. Но наравне с рейдами в области проводят и акции по бесплатной раздаче масок. Маски раздает пранкер робот Алеша, вот сотрудники ГИБДД. Сегодня — волонтеры.

«Эффективность масок уже давно доказана, их нужно носить всем независимо от возраста. Это очень важно для вашего здоровья», — отметил Волонтер Олег Кирсанов.

Нельзя сказать, что маски — это недоступно. Если в начале пандемии средства защиты то отсутствовали в аптеках, то стоили по-разному, теперь все иначе. Маски свободно продаются даже в общественном транспорте.

Рисковать своим здоровьем и своим будущим никто не хочет, таких людей просто нет. Тогда важно понять одну связь: повторения весенней истории не будет, если распространение коронавируса затормозится. А это зависит, в первую очередь, от нас самих: минимум контактов, маски и перчатки в общественных местах.