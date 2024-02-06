Подмосковье 06 февраля 2024, 12:14 Волонтеры группы «ZOV — Мы вместе» из Лобни рассказали о помощи бойцам СВО Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Первый заместитель главы Лобни Вадим Лебедев встретился с местными волонтерами. Участницы добровольческой группы «ZOV — Мы вместе» рассказали о помощи бойцам специальной военной операции.

Лобненские волонтеры изготавливают окопные свечи, маскировочные сети и собирают гуманитарную помощь с необходимыми вещами. Следующая партия посылок от группы «ZOV — Мы вместе» отправится на передовую в феврале.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

«Волонтеры делают важное дело — создают сети и окопные свечи для наших бойцов — участников специальной военной операции. Этими заготовками можно прогреть блиндаж, просушить одежду, погреть руки, приготовить нехитрую еду, разогреть ее. Помогать и поддерживать земляков, проходящих службу в зоне специальной военной операции — наша общая задача», — рассказал Вадим Лебедев.

Напомним, в Лобне работает Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он расположен по адресу: улица Мирная, 13 к2. Телефон для справок: +7 (901) 785-10-59. Подробности — в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о поддержке семьи участника СВО из Домодедова. Он пообещал помочь с подключением газа.

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