Волонтеры Егорьевска очистили берег реки Люблевка в рамках акции «Вода России»

В преддверии майских праздников жители городского округа Егорьевский вышли для уборки берега реки Люблевка. Субботник провели в рамках Всероссийской акции «Вода России».

На побережье реки уже давно работает зона отдыха «Любляна», но не все отдыхающие убирают за собой оставшийся мусор. Волонтеры собрали оставшуюся пластиковую посуду и бутылки, чтобы потом отдать все на переработку. Генеральную уборку провели не только на берегу, из воды вытащили пять кубометров отходов.

«Весь мусор мы соберем и транспортируем на КПО «Егорьевск» где его утилизируют и переработают», — заявил главный эксперт по взаимодействию с органами местного самоуправления МКУ «ЕСЕЗ» Родион Орлов.

В акции «Вода России» городской округ Егорьевск принимает участие второй год. На этот раз к масштабной уборке присоединились еще большее количество волонтеров. А еще эта акция часть национального проекта «Экология», направленного на сохранение уникальных водных объектов.