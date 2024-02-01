01 февраля 2024, 11:55
Волонтеры Подмосковья доставили бойцам в зону СВО гуманитарную помощь
Подмосковные волонтеры движения «Zа нами победа» собрали и доставили гуманитарную помощь бойцам в зону специальной военной операции. Средства гигиены, одежду, медикаменты, газовые баллоны и многое другое получили 200 солдат.
По словам бойца с позывным Малыш, подразделение которого сейчас находится под Авдеевкой, гуманитарная помощь очень нужна солдатам. Он отметил важность всеобщей поддержки тех, кто сейчас находится на передовой.
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«Нас поддерживают государство, волонтеры — такая забота дает уверенность в том, что все мы едины. В этом крепость и сила. Нас дома ждут — это главное», — подчеркнул солдат.
Командир артиллеристов с позывным Корги также подчеркнул важность помощи и выразил благодарность всем тем, кто самоотверженно собирает и отправляет гуманитарные грузы в зону СВО.«Солдатам на передовой нужно все: теплая одежда, форма, средства защиты, продукты. Волонтерские организации, которые доставляют гуманитарный груз в зону СВО, обеспечивают солдат многим из того, в чем есть острая необходимость», — добавил Корги.Часть собранных медикаментов доставят в госпитали под Донецком, где сейчас проходят лечение раненые солдаты.
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