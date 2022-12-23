Эксклюзив 23 декабря 2022, 12:15 Подарки от «Доброго дела» привезли детям для детей Центра раннего развития в Донецке Телеканал «360»

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«Доброе дело» привезло подарки для детей из Центра раннего развития в Донецке. Здесь помогают ребятам с особенностями развития. Жители Подмосковья передали художественные и развивающие книжки для дошкольников. Такая помощь очень важна, поскольку из-за постоянных обстрелов со стороны украинских военных в городе закрыты практически все места, где можно купить канцелярские принадлежности. Центр развития тоже попадал под обстрелы ВСУ, но для его воспитанников даже краткосрочное прекращение занятий невозможно.

Подарки для воспитанников Центра раннего развития

Детей из Центра раннего развития в Донецке ранее уже поздравляли. Тогда и стало известно, что его воспитанникам нужны канцелярские товары и книги. Все это привезли со склада «Доброго дела» в Донецке.

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В помощь детям Донбасса от жителей Подмосковья передали много развивающей и художественной литературы для дошкольников. Дело в том, что практически все книжные магазины в городе закрыты из-за постоянных обстрелов. После одного из них сгорел рынок, где жители города могли купить книги и канцелярские товары.

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Для воспитанников Центра прекращение занятий недопустимо, поскольку пропуски отбрасывают детей назад.

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«Для них самое страшное — это пропуск. Если ты пропускаешь время занятия, то это резкий отброс назад», — рассказала педагог Центра раннего развития Виктория Кулеша.

Благодаря труду педагогов, многие дети смогли пойти не в спецшколы, а в обычные общеобразовательные. Но в 2014 году существование центра оказалось под вопросом — бывший директор уехала из Донецка. Тогда по просьбе педагогов деятельность важного для города учреждения сохранила мама одного из учеников.

«Ко мне все учителя как к маме ребенка подошли и говорят, ну вот так вот, либо мы закроемся вообще, либо как-то будем разговаривать с родителями, чтобы мы работали дальше. Вот так это все попало ко мне. И на общественных началах сами преподаватели попросили, чтобы им оказывали помощь, помогали», — рассказала директор Центра раннего развития Виктория Федорова.

Она отметила, что в Центре есть достаточно тяжелые дети, которые с трудом передвигались, когда попали сюда.

«Полностью нарушены были и координация, и движение, и восприятие. Есть дети, которые ориентируются в пространстве с помощью звука. Вот он если кричит, он понимает пространство», — поделилась Федорова.

Боевые сотрудники

В день, когда в Центр приехали подарки от жителей Подмосковья, занятия смогли посетить только двое ребят. Обычно занимаются больше 20 детей, но из-за постоянных обстрелов не все ученики могут добраться до учреждения.

«Здесь дефектологи, логопеды, то, что нужно. Боевые сотрудники», — рассказал отец ученика Центра раннего развития Эдуард.

Родители воспитанников называют сотрудников Центра боевыми не просто так. Во время обстрелов педагоги не раз укрывали и успокаивали детей.

«Был прилет <…> Мы под туалетом с ними сидели. Папа звонит, говорит — вы железные. Естественно, рядом с нами дети», — вспомнила педагог Центра Виктория Кулеша.

В последнее время на улицах Донецка не встретишь прогуливающихся людей, поскольку опасность обстрела слишком велика. Новогодние праздники жители города проведут преимущественно дома. Часть игрушек, раскрасок и маркеров педагоги передадут семьям, чтобы дети могли заниматься дома.