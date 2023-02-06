Подмосковье 06 февраля 2023, 09:34 Волонтеры Чеховского благочиния отправят бойцам СВО подарки к 23 Февраля

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Социальный отдел Чеховского благочиния при Михаило-Архангельском храме в деревне Хлевино организовал сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО. К 23 Февраля жители соберут для раненых военнослужащих подарки.

Как рассказала глава отдела Ангелина Миролаева, подарки доставят тем, кто проходит лечение в Луганской больнице.

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«К 23 Февраля опубликовали призыв поздравить раненых солдат в Луганской больнице, люди откликнулись, стали приносить подарки. Каждому бойцу приготовили подарочный набор», — сказала она.

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Помощь для солдат в храме начали собирать в ноябре прошлого года. Жители приносят полезные вещи, а бойцы снимают видео и фото того, что получили. Их выкладывают на странице храма в соцсетях.

Как отметила Ангелина Миролаева, подарки и гуманитарную помощь отправят на фронт во второй половине февраля.

Власти Подмосковья считают своим долгом быть максимально вовлеченными и делать все необходимое для помощи военным. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал на встрече с личным составом 21-й Софринской бригады.