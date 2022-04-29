Волонтеры Чехова помогли эвакуированным беженцам из Донбасса в рамках акции «Доброе дело»

Участники акции «Доброе дело», которую поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в городском округе Чехов кроме сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса начали помогать беженцам, которые живут сейчас рядом с ними. Они покупают им продукты и обеспечивают необходимыми вещами.

Многодетная мама из Иловайска Дарья Полякова успела выехать из родного города до начала бомбежек. Никаких вещей взять с собой она не успела. Семью приютили родственники, а волонтеры обеспечили всем необходимым.

Старшая дочь Дарьи в сентябре пойдет в первый класс. Для нее нашли новую одежду. Младшим сыновьям привезли книжки и альбомы-раскраски.

«Это от души. Это состояние счастья. Это состояние эйфории, когда ты помогаешь людям, когда видны их глаза горящие, Эта благодарность. Это очень многого стоит», — рассказала волонтер Светлана Борисова.

Для тех, кто не может дойти до центра помощи волонтеры все привозят на дом. Так они поступили и в этот раз, доставив продукты и средства гигиены для Николая Алексеевича и Александры Ивановны из Иловайска. Пожилые люди признались, что пережили самое страшное в своей жизни и сейчас благодарны девочкам, которые привезли им все необходимое.

«Благотворительная акция в городском округе стала масштабной. Когда людям невмоготу доехать до гуманитарного центра их адреса передают волонтерам. Мы знаем, что сейчас в нашем городском округе находятся порядка 200 жителей Донбасса, которые приехали к своим знакомым и друзьям», — рассказала член Совета депутатов городского округа Чехов Елена Рубцова.

Сейчас в округе работают четыре пункта приема гуманитарной помощи для жителей Донбасса. С начала акции «Доброе дело» там собрали более восьми тонн необходимого груза.

Московская область начала реализацию важного гуманитарного проекта по поиску новых семей для детей Донбасса, которые потеряли своих родных. Взять опеку над ребенком можно только с соответствующей подготовкой, рассказал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.