Волонтеры Чехова бесплатно раздавали бутылки с водой в жару

Пережить аномальную жару проще всего на морском побережье либо возле озера или речки. На крайний случай — под струей воздуха из кондиционера. Тем же, у кого закончился отпуск и есть неотложные дела в городе, помогают молодогвардейцы Единой России и волонтеры Чехова, совершенно бесплатно раздавая бутилированную воду.

Прохладная артезианская вода от местного производителя в удобных бутылках по 0,5 литра уходит буквально «влет».

«Эта акция очень важна, так как на протяжении трех месяцев жара не спадает. С каждым днем все жарче, но мы делаем все, чтобы жителям нашего города было комфортно. И сегодня, совместно с другими волонтерскими организациями, мы раздаем жителям холодную воду и напоминаем, что очень важно носить головной убор и пить воду», — рассказала волонтер МГЕР Регина Бобова.

Ребята раздают воду в самые жаркие часы и в наиболее проходных местах города Чехов: на Привокзальной площади, в парках и скверах. Также организуют выезды и в некоторые отдаленные поселения городского округа.

«Иногда люди удивляются, что мы предлагаем им воду. Но с радостью берут ее», —отметила член «Чеховского клуба волонтеров» Лина Миронова.

В раздаче воды принимают участие добровольцы из всех волонтерских организаций городского округа Чехов.

Помогают нам и волонтеры клуба, молодежный центр. Мы [действуем] совместными усилиями, так как жителей у нас очень много — более 120 тысяч человек! Вот сегодня мы в Чехове, но иногда мы выезжаем и на Столбовую, и в другие наши отдаленные пункты. Поэтому помощь молодежи нам очень нужна, и они поддерживают, всегда приходят нам на помощь. Есть у нам молодогвардейцы, которые и там, и там участвуют в акциях. И это им нравится — настоящие волонтеры, настоящие патриоты нашей страны. Раздаем водичку, люди улыбаются — нам приятно Руслан Коловский Руководитель МГЕР городского округа Чехов

Акция по бесплатной раздаче воды населению бессрочная. И будет продолжаться, пока не отступит жара.