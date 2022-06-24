Волонтеры проследят за трезвостью водителей в Подмосковье в выходные

Минтранс Подмосковья организует работу по предотвращению вождения в нетрезвом состоянии в выходные. По сообщения МТДИ, в местах большого скопления людей будут дежурить волонтеры и сотрудники местных администраций.

За трезвостью водителей будут наблюдать в парках и на пляжах Подмосковья. Как рассказал глава министерства Алексей Гержик, волонтеры будут сообщать о попытках нетрезвой езды сотрудникам Госавтоинспекции для принятия законных мер.

Штраф за пьяную езду — 30 тысяч рублей. Однако при рецидиве он может достигнуть 500 тысяч.

В министерстве призывают не садиться на руль в нетрезвом виде, пользоваться услугами общественного транспорта и такси. Если вы стали свидетелем нетрезвого вождения, необходимо обратиться в полицию по телефону 8 (495) 692-70-66.