Подмосковье 07 февраля 2023, 16:37 Альфонс из Старой Купавны бросил десятки обманутых женщин и даже свою собаку

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Альфонс из Старой Купавны, обманувший на деньги десятки жительниц Москвы и области, сбежал от следствия. Скрываясь от федерального розыска, 52-летний Надир оставил дом в селе Кудиново, а вместе с ним и свою собаку. Сейчас волонтеры ищут новых хозяев для голубоглазой хаски по кличке Эля.

Уже около двух месяцев Эля не видела своего хозяина. Соседи говорят, что сначала кто-то приезжал и кормил собаку, но потом ее заперли в вольере без еды, воды и в полном одиночестве. Ее протяжный вой слышали во всех домах поблизости.

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«Вообще варварский поступок! Они ее специально закрыли. Бегала бы собака, никого не трогала, если нет у вас возможности забрать ее <…>. Так нет же, они ее специально закрыли. Она больше недели выла, билась», — рассказала жительница села Кудиново Елена Когут.

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Соседи решили помочь собаке и вызвали полицейских, которые ее освободили. Теперь Эля боится заходить в вольер, но все равно далеко от дома не отходит. Надеется, что хозяин придет.

Жители села взяли ее под опеку, регулярно кормят. Узнав об этой истории, волонтеры общественной организации собаководов города Старая Купавна «Хвостатый дворик» приехали познакомиться с собакой и помочь ей найти новых хозяев.

«Несмотря на то, что ее подкармливают соседи, мы считаем, что у каждой собаки в любом случае должен быть дом. Сегодня мы приехали собаку <…> пофотографировать, снять видео и начать рассылку по социальным сетям, чтобы найти ей дом. Если в ближайшее время дом не найдется, будем думать что-то дальше и скорей всего отправлять собаку на передержку», — рассказала руководитель общественной организации «Хвостатый дворик» Юлия Кузьмина.

Новость о собаке разошлась в городских пабликах меньше, чем за сутки. Эле нужен хороший хозяин, который не предаст. Если вы хотите взять собаку себе, напишите в Telegram-канал «360 Богородский» или в сообщения группы «Хвостатый Дворик» в социальной сети «ВКонтакте».

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