Подмосковье 08 марта 2024, 16:00 Волонтеры «Боевого братства» в Егорьевске поздравили с 8 Марта вдов и матерей погибших воинов Источник фото: Юлия Андросова

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Руководитель Егорьевского городского отделения Сергей Сывороткин местного отделения «Боевого Братства» поздравил вдов военнослужащих, погибших во время локальных конфликтов, с 8 Марта. Праздник для женщин организовали в новом кафе.

Вдов и матерей пригласили на чаепитие, на котором Сергей Сывороткин и местный депутат Владислав Ленник вручили женщинам цветы и подарки.

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По словам вдовы военнослужащего, погибшего во время первой контртеррористической операции в Чечне, Юлии Поснак, праздник получился замечательным.

«Спасибо большое за такой праздник! Для нас очень важно, что нас не забывают. Такие встречи позволяют встретиться и пообщаться друг с другом», — поблагодарила организаторов Поснак.

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