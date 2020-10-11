Волонтеры бесплатно раздали маски жителям Подольска

Волонтеры подмосковного Подольска бесплатно раздали жителям медицинские маски. Они занимались этим в течение трех дней — каждый желающий мог получить средство защиты в общественных местах и в транспорте.

Об этом сообщили в группе «Комитет по делам молодежи г. о.Подольск» во «ВКонтакте».

«По поручению главы городского округа Николая Игоревича Пестова молодежь Подольска, входящая в состав регионального штаба „Волонтеры Подмосковья“, совместно с сотрудниками полиции провели рейд по соблюдению масочного режима в общественных местах города», — сказано в посте.

Активисты расположились возле станций МЦД, в торговых центрах, на городском рынке, в автобусах и троллейбусах и на протяжении трех дней напоминали жителям округа о том, как важно сейчас носить маски. Всем желающим они раздавали средства защиты совершенно бесплатно.

Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции нового типа на территории Подольска регулярно проверяют соблюдение масочного режима. Такие мероприятия проводят в городском общественном и железнодорожном транспорте.