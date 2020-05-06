Волонтеры Балашихи доставили ветеранам 60 продовольственных наборов

Волонтеры городской Общественной палаты доставили ветеранам 60 продовольственных наборов, которые подготовили меценаты и городские организации в преддверии Дня Победы.

«У нас продолжается акция „Твори добро, Балашиха“ и по хорошей традиции к ней присоединились меценаты, наши давние друзья из сети гипермаркетов „Глобус“, а также компания „Ретиноиды“, которые безвозмездно передали продовольственные наборы для ветеранов. Эту помощь волонтеры распределили согласно спискам, которые нам предоставили члены Совета ветеранов городского округа, после чего развезли ее по адресам и поздравили наших дорогих и уважаемых жителей с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», — сказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Она добавила, что волонтеры Общественной палаты ежедневно помогают жителям города и доставляют им на дом необходимые продукты питания, лекарственные препараты и губернаторские продовольственные наборы. Поддержка граждан продолжится и 9 Мая.

Также в планах представителей Общественной палаты присоединиться к онлайн-мероприятиям, которые будут проводиться в честь Дня Победы. В том числе принять участие в акции, организованной по инициативе мотоклуба «Ночные волки», и высадить 75 деревьев на территории одного из балашихинских храмов.

Благотворительная акция «Твори добро, Балашиха» организована городской Общественной палатой больше года назад. Изначально она была направлена на помощь малоимущим семьям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В настоящее время волонтеры также оказывают помощь и детским общественным организациям.