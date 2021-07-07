Волонтерство стало одним из акцентов в работе единороссов Подмосковья в 2021 году

Одним из передовых направлений работы депутатов от «Единой России» Подмосковья в первом полугодии 2021-го стала волонтерская деятельность. Состоялось уже 1750 мероприятий, среди которых помощь жителям и врачам, доставка на дом лекарств и продуктов. Об этом сообщил секретарь областного отделения Игорь Брынцалов.

Он подвел итоги работы депутатов партии за первое полугодие — их огласили в ходе заседания Московского областного совета руководителей фракций «Единая Россия».

В сложных условиях карантинных ограничений большинство депутатов фракций продолжают планомерную работу по защите прав, законных интересов избирателей и остаются передовым отрядом нашей партийной организации Игорь Брынцалов.

Он поблагодарил коллег. За первое полугодие провели 73 970 мероприятий и 4 974 приемов, на которых рассмотрели 14 284 обращения. Брынцалов напомнил депутатам о необходимости отчетов.

«Прошу вас делать отчеты своевременно, максимально полно, с представителями разных сред и сфер деятельности. Важно не только отчитаться о проделанной работе, но и рассказать о тех инициативах, которые реализуют по инициативам президента и партии», — добавил Брынцалов.

По его словам, основа в работе депутатов — это прямая связь с людьми.

Поддержка губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, его погруженность в наиболее сложные вопросы уже позволила добиться успешной реализации партийных проектов. Многие темы удалось сдвинулись с мертвой точки Игорь Брынцалов.

Речь идет, например, о закрытии всех полигонов Подмосковья, решении проблем обманутых дольщиков, строительстве дорог и развязок, школ, детских садов и поликлиник.