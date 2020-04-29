Волонтерский центр соединяет сердца. Подмосковные ребята, помогая другим, нашли свою любовь

Волонтеры Юля и Саша познакомились в молодежном центре «Олимпиец» в Воскресенске. Ему 18, ей 16. На дворе весна. Чувства захлестнули ребят с головой. А карантин оказался только в помощь. Ребята получили возможность быть вместе, делая очень большое доброе дело. Они развозят продуктовые наборы пенсионерам.

Саша — волонтер со стажем. Серьезный не по возрасту, всегда считал, что первым делом волонтерство. Во время совершения добрых дел юноша и встретил Юлю. Молодого человека девушка сразу покорила. Голубоглазая красавица, добрая, веселая. Но в сердце запало даже не это, а то, что Юля с самого начала разделяла его принципы, его желание быть полезным. Говоря о себе, она как будто говорила его словами.

Подробности истории любви — в сюжете «360».