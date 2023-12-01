Подмосковье 01 декабря 2023, 09:49 Волонтерский центр из Серебряных Прудов передал в зону СВО почти 12 тысяч квадратных метров маскировочных сетей Ирина Матвеева

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Волонтерский центр «Своих не бросаем» из Серебряных Прудов работает почти год. За это время добровольцы сплели и передали бойцам почти 12 тысяч квадратных метров маскировочных сетей.

Волонтеры центра также изготавливают окопные свечи, накидки, шлемы, нашлемники, дождевики и многое другое. Заказы поступают напрямую с фронта.

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«В начале ребята как-то с осторожностью приходили, а сейчас уже заказывают даже по телефону. Мы записываем, из каких они подразделений, откуда здесь родом. Мы дарим им не только наши изделия, которые им нужны, мы дарим им тепло. У нас даже был случай, когда один солдат второй раз пришел в отпуск и зашел к нам с тортиком, с кофе. Рассказал, как их выручили наши носилки, на которых они шесть километров несли раненого», — рассказала координатор центра Людмила Феофанова.

По словам Людмилы, активисты центра стараются работать на качественных материалах, а к делу подходят ответственно.

«Потому что каждый из нас понимает: ребята отдают самое главное — это свою жизнь. И мы им просто обязаны помочь. Они нас считают ангелами, но ангелы — это они», — отметила она.

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