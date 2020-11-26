Волонтерский корпус «МосТы» рассказал о помощи пенсионерам в Электростали

Волонтерский корпус «МосТы» уже второй месяц помогает жителям подмосковной Электростали. Добровольцы обзванивают пенсионеров, доставляют продукты и оказывают другую поддержку.

«На мой взгляд, волонтерство очень нужно. Потому что бывают ситуации, когда без волонтеров никуда не деться, как, например, сейчас ситуации, в которых люди за 65, которые боятся заразиться. Им нужна помощь в доставке продуктов», — рассказал «360» волонтер Олег Березин.

Ребята информируют пенсионеров о мерах предосторожности во время пандемии и уточняют, нужна ли помощь с доставкой продуктов и лекарств. За день только один Олег обзванивает 20 человек. Все данные заносятся в чек-лист, где фиксируется, кому помощь нужна, а кому нет. Для того, чтобы стать волонтером, необходимо заполнить анкету и пройти инструктаж. Общаться с людьми по телефону обучат на месте.

«Тут мы общаемся с людьми. Это очень интересно. Становишься более мобильной. Также ты проводишь свое свободное время и развлекаешься. И помогаешь людям, конечно», — поделилась волонтер Дарья Грищенко.

Она добавила, что узнала о проекте из социальных сетей. Свободное от учебы время девушка решила посвятить помощи другим людям. По словам куратора волонтерского корпуса «МосТы» Екатерины Уденеевой, необходимость подобного движения появилась еще в первую волну. Тогда добровольцы столкнулись с тем, что катастрофически не хватает человеческого ресурса.

«Нужно было развозить продуктовые наборы, нужно было комплектовать маски. И мы решили сделать такую систему, которая бы позволяла не только координировать добровольцев, но и еще помогать тем, кому это действительно нужно», — отметила Уденеева.

Каждый нуждающийся в волонтерской помощи может оставить заявку по телефону, электронной почте или связаться с волонтерским корпусом в социальных сетях.