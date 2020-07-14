Волонтеров Солнечногорска поблагодарили за помощь во время пандемии

Памятные награды вручили волонтерам из Солнечногорска — 11 благодарственных писем. Один из местных волонтеров — Святослав Смирнов — отличился особенно. Он помог в столь непростое время около 1000 человек.

«Когда отдавал нуждающимся медикаменты, маски, продукты, то внутри было чувство выполненного долга. Я обязан, я это сделал. Приходил домой и кайфовал, что сегодня я помог людям», — делится волонтер Святослав Смирнов.

Источник фото: телеканал «360»

Добровольцев поблагодарили за доброту, неравнодушие и безвозмездный труд. Они поддерживали одиноких пенсионеров, ветеранов войны, многодетные и малообеспеченные семьи. Привозили им продукты, средства защиты и лекарства. И помогали оплачивать услуги ЖКХ.

Источник фото: телеканал «360»

За время распространения коронавируса волонтеры выполнили около четырех тысяч заявок по всему округу. И на этом они останавливаться не собираются.