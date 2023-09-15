Подмосковье 15 сентября 2023, 19:37 Волонтеров Солнечногорска наградили за помощь военнослужащим в зоне СВО Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Благотворительный фонд «Дари добро» и волонтерское объединение «Солнечногорские покрова» из Солнечногорска получили почетные грамоты за помощь бойцам специальной военной операции. Благодарности вручила супруга одного из командиров оперативно-боевого тактического формирования «Каскад».

Жена военнослужащего с позывным Огонек вернулась из зоны проведения СВО не только за дополнительной амуницией для солдат, но и чтобы вручить благодарственные письма тем, кто собирает и отправляет гуманитарную помощь из Солнечногорска.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Благотворительный фонд «Дари добро» не первый год оказывает поддержку, как местным жителям, так и военнослужащим. Волонтеры собирают вещи, организовывают закупку необходимого оборудования, лично отвозят грузы в зоны боевых действий.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«В нашем фонде подготавливаем, а впоследствии направляем на передовую маскировочные сети, подсумки, а также тактические носилки. Работа наша ежедневная, волонтеры трудятся с утра и до самого вечера», — прокомментировал председатель фонда «Дари добро» Алексей Алексеев.

Волонтерское движение «Солнечногорские покрова» действует в округе с декабря 2022 года. За это время изготовили и направили на передовую практически 500 маскировочных сетей, а также порядка 100 индивидуальных маскировочных костюмов.

«В начале этого года мы отправили первые сети. По обратной связи, которую дали бойцы, поняли: надо плести дальше. Меньше чем год существования в штат единомышленников вошло более 150 человек. А по Солнечногорску появилось три постоянных и одна вспомогательная точка», — подчеркнула руководитель движения «Солнечногорские покрова» Оксана Мартынова.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Несмотря на содействие фондов, поддержку предпринимателей и активную работу неравнодушных жителей, движение по-прежнему нуждается в дополнительных силах и средствах. Получить информацию и помочь организации можно по телефонам 8-926-176-00-54, 8-985-704-96-76.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Там помогают военнослужащим и членам их семей в решении важных вопросов.

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