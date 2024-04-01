Подмосковье 01 апреля 2024, 17:23 Благотворительный концерт и выставка в помощь участникам СВО прошла в доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске состоялась благотворительная акция в рамках патриотического проекта «Время выбрало нас», организованного ветеранами и членами Солнечногорского отделения «Боевое братство». Мероприятие собрало жителей округа, представителей патриотических организаций и благотворительных объединений.

Во время мероприятия вручили награды «Орден Мужество» семьям военнослужащих, погибших в боевых действиях. Андрей Воробьев, руководитель отделения «Боевое братство», выразил благодарность всем неравнодушным за их вклад и поддержку бойцов специальной военной операции.

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«Такие мероприятия будем продолжать проводить и дальше до достижения окончательной Победы», — прокомментировал руководитель Солнечногорского отделения «Боевого братства» Андрей Воробьев.

В рамках акции прошли мастер-классы по изготовлению маскировочной сети и окопных свечей, а также патриотическая выставка. Гостей мероприятия порадовали концертной программой с участием творческих коллективов Солнечногорска и приглашенных артистов.

Все вырученные от продажи билетов средства направят на закупку гуманитарной помощи для бойцов, выполняющих задачи в рамках СВО.

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