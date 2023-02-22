Подмосковье 22 февраля 2023, 15:42 Волонтеров обучат сопровождать слабовидящих на экскурсиях в Подмосковье

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Волоколамская «Лаборатория развития городской среды» обучит волонтеров сопровождать инвалидов по зрению и слабовидящих на экскурсии в Подмосковье. Программа пройдет сразу в 20 округах Московской области.

Обучающая программа «Эмоциональный код. Волонтеры» позволит добровольцам приобрести навыки взаимодействия со слабовидящими, а также изучить основы тифлокомментирования — лаконичного описания предметов. Обучение пройдет в онлайн-формате.

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«Проект предусматривает проведение обучающей программы „Эмоциональный код“ в формате онлайн для 10 добровольцев в каждом из 20 муниципалитетов — приоритетные локации по развитию туризма в Московской области: Балашиха, Волоколамск, Егорьевск, Подольск, Руза и другие», — сообщила директор АНО «Лаборатория развития территорий» Наталья Караськова.

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С 15 мая начнутся экспертные выезды в разные города Подмосковья. После этого будет составлен реестр и карта-схема с объектами, готовыми к приему слабовидящих групп. Фонд президентских грантов поддержал проект «Эмоциональный код. Волонтеры».

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