Волонтеров Мытищ поблагодарили за помощь во время пандемии

Волонтеров из Мытищ, которые помогали во время пандемии, поблагодарили за работу. Итоги их деятельности подвели на заседании политического совета местного отделения партии «Единая Россия».

За четыре месяца режима самоизоляции волонтеры из Мытищ помогали врачам, пожилым жителям округа и другим нуждающимся гражданам. Итоги их работы подвели на заседании политического совета местного отделения партии «Единая Россия». Добровольцы рассказали, в каком объеме нуждающимся оказали материальную помощь, сколько продуктов привезли пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям.

Первый заместитель председателя Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Никита Чаплин подчеркнул, что при работе волонтеров важна обратная связь.

«Мы зачитали благодарственные письма, в том числе и от врачей Мытищинской городской клинической больницы. Медики обратились к партии и поблагодарили за помощь и поддержку. Мы гордимся нашими врачами, они настоящие герои. И это здорово, что мы нашли финансовые возможности оказать им помощь», — сказал он.