Волонтеров Мытищ поблагодарили за помощь во время пандемии
За четыре месяца режима самоизоляции волонтеры из Мытищ помогали врачам, пожилым жителям округа и другим нуждающимся гражданам. Итоги их работы подвели на заседании политического совета местного отделения партии «Единая Россия». Добровольцы рассказали, в каком объеме нуждающимся оказали материальную помощь, сколько продуктов привезли пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям.
Первый заместитель председателя Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Никита Чаплин подчеркнул, что при работе волонтеров важна обратная связь.
«Мы зачитали благодарственные письма, в том числе и от врачей Мытищинской городской клинической больницы. Медики обратились к партии и поблагодарили за помощь и поддержку. Мы гордимся нашими врачами, они настоящие герои. И это здорово, что мы нашли финансовые возможности оказать им помощь», — сказал он.