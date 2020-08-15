Волонтеров, круглосуточно помогавших нуждающимся во время пандемии, наградили в Воскресенске

В подмосковном Воскресенске наградили волонтеров, которые круглыми сутками помогали нуждающимся во время пандемии коронавируса. Они поделились с «360», как им далась работа в то время.

Студент Александр Закиров в волонтерском движении уже несколько лет. В период пандемии молодой человек работал практически круглосуточно. Но одна встреча с подопечным запомнилась ему надолго.

«Встречает нас бабуля со слезами на глазах. То, что мы приехали, вручили [продукты], и ей не надо платить», — рассказал юноша.

А Владимир Бондаренко сбился со счета, сколько ему пришлось загрузить и разгрузить гуманитарной помощи. Расстояние, пройденное по городу, он вообще не считал. Все волонтеры работали на добровольной основе и не получали за это денег.

По словам волонтера Александры Болотниковой, волонтерское движение невероятно важно. Особенно для тех людей, которые не могут выходить из дома.

Во время пандемии коронавируса волонтеры развозили не только продукты, но и лекарства, маски и перчатки. Добровольцы дарили людям уверенность в завтрашнем дне. Работа добровольцев помогла многим сохранить здоровье. Кто-то, ощутив поддержку со стороны, смог сохранить бодрость духа.

Я бы сказала, так это и надо. Здесь не было ощущения, что они делают что-то сверхъестественное. Делали это от души. И днем, и ночью, и в любое время суток, и задерживались. Даже получилось так, что во время коронавируса мы на работе находились значительно дольше, чем в обычное мирное время, так сказать Марина Бойко директор молодежного центра «Олимпиец».

Волонтеры получили заслуженные награды в парке усадьбы Кривякино. Присутствовали порядка 100 добровольцев. Именно благодаря им помощь пришла в те дома и семьи, где ее очень ждали.

«Сегодня мы чествуем наших волонтеров, наших добровольцев. Могу сказать, что для нас это очень важное движение. Буквально в прошлом году у нас волонтерское движение насчитывало около 60 человек. Сегодня уже сплотились около 200 человек», — заявил глава городского округа Воскресенск Артур Болотников.

По словам Артура Болотникова, эпидемия стала своеобразным экзаменом на доброту и взаимовыручку. И воскресенские волонтеры сдали тест на отлично.