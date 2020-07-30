«Время рождает героев». Волонтеров из Коломны наградили за помощь в период пандемии

Также волонтеры помогали оплачивать коммунальные услуги и оформлять электронные пропуска. Они брались за любую работу, а теперь получили свои заслуженные награды. Об этом рассказал заместитель главы округа Павел Родин.

Время рождает своих героев. И понятно, что главными героями для нас были и остаются врачи, которые еще продолжают бороться с болезнью в период пандемии. А волонтеры обеспечили самый надежный тыл Павел Родин.

Например, Анна Скурская — волонтер с десятилетним стажем. И с первого дня пандемии COVID-19 она допоздна координировала добровольцев, помогала собирать продуктовые наборы. Девушка руководит волонтерским ресурсным центром «Живу спортом».

Мы готовы к масштабным мероприятиям — волонтеры сплотились. Очень много новых волонтеров появилось, которые показали, на что они способны. И мы действительно в этих ребятах уверены Анна Скурская.

Активистов из Коломны удостоили наград губернатора региона Андрея Воробьева, вице-губернатора Натальи Виртуозовой. Им вручили и награды от главного управления соцкоммуникаций. Анну Скурскую и четырех ребят отметили медалью президента за вклад в акцию взаимопомощи «Мы вместе».

В Коломенском округе в условиях пандемии работали около 600 добровольцев. Был создан новый волонтерский корпус.

Инициатором выступило благочиние. Благодарственные письма и медали стали не единственным подарком. Перед волонтерами выступил оркестр Коломенского военного гарнизона.

Весной губернатор пообещал, что волонтеров, посвятивших себя помощи людям в условиях пандемии, наградят за их непростой труд. Кроме того, он подчеркнул, что, когда угроза коронавируса отступит, власти региона вместе с добровольцами обсудят, какие еще акции и мероприятия можно будет в дальнейшем провести в Московской области.