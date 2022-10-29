Волонтеров из Одинцовского городского округа наградили благодарственными письмами | 360°

Подмосковье 29 октября 2022, 03:33 Волонтеров из Одинцовского городского округа наградили благодарственными письмами

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В Одинцове лучшим членам волонтерских организаций вручили благодарственные письма. Торжественное награждение состоялось в преддверии Дня добровольца.

Каждый день волонтеры работают на складах гуманитарной помощи, чтобы отправлять на Донбасс вещи первой необходимости. Только за эту неделю волонтеры собрали 20 тонн гуманитарной помощи. А за все время работы ресурсного центра передали жителям Донбасса более 120 тонн ценного груза.

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«После начала специальной военной операции на волонтеров возложили очень ответственную миссию помогать нашим военнослужащим. А также мы с вами собираем помощь для жителей Донбасса», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

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По словам одного из волонтеров, он помогает не ради похвалы, а от чистого сердца.

«Я подумал, что хочу помогать людям и стал волонтером. Сейчас у меня радостные ощущения, что я кому-то помог», — поделился эмоциями доброволец.

Только за эту неделю с помощью волонтеров было собрано 20 тонн гуманитарного груза. А за все время из ресурсного центра Донбассу передали больше 120 тонн помощи.