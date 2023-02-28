Подмосковье 28 февраля 2023, 12:30 Волонтеров из Наро-Фоминска обучили правилам сердечно-легочной реанимации

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Юных волонтеров, учащихся сузов и школ из Наро-Фоминска обучили правилам поведения при внезапной остановке кровообращения у человека. Инструктаж по основам реанимации в быту провели опытные специалисты.

«Если вы видите, что мужчине или женщине стало плохо, первым делом надо позвать на помощь тех, кто рядом, криком: „Помогите, человеку плохо!“ Далее дать задание вызвать скорую помощь. Диспетчеру нужно назвать точное местоположение и только после заниматься реанимацией», — подчеркнул заведующий отделением анестезиологии-реанимации Наро-Фоминского перинатального центра Артем Егоров.

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Школьникам и студентам на примере тренажера продемонстрировали, как правильно оказывать первую помощь. После этого учащиеся сами отрабатывали полученные знания: скрещивали руки в центре грудной клетки манекена и выполняли не менее 30 сжатий (или «компрессий») под контролем опытного наставника.

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