Подмосковье 19 июня 2023, 15:38 Волонтеров из Лобни наградили благодарственными письмами ко Дню молодежи

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Волонтеры из Лобни получили благодарственные письма за активную гражданскую позицию и вклад в развитие молодежной политики. Активистов отметили в преддверии Дня молодежи.

Поздравил волонтеров и вручил им награды заместитель главы администрации городского округа Лобня Вадим Лебедев.

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«Активисты — уникальные ребята, без их участия не проходит ни одно мероприятие в городе. Они развлекают малышей на городских праздниках, помогают пожилым лобненцам, ведут активную социальную работу, всего и не перечислить», — рассказал Вадим Лебедев.

Праздничные мероприятия ко Дню молодежи пройдут в Лобне 24 июня.

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