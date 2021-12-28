Волонтеров и активистов наградили в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском подвели итоги деятельности волонтеров и активистов за 2021 год. Им вручили благодарственные письма и подарочные сертификаты.

Источник фото: телеканал «360»

Помощь ветеранам, да и просто малоимущим гражданам — это многоразовая акция для волонтера Дарьи Исаевой. Девушка постоянно участвует в волонтерских мероприятиях не только в округе, но и в области.

«Самое запоминающееся, наверное, когда мы долгое время не посещали одного ветерана из-за коронавируса, потому что встречи были запрещены. И я помню, уже летом, когда разрешили это сделать, мы пришли к ветерану в гости. Он был безумно рад, плакал, и это мурашки по всему телу, до дрожи просто», — делится волонтер Победы Дарья Исаева.

Источник фото: телеканал «360»

Во время пандемии ребята развозили нуждающимся лекарственные препараты, продукты, предметы первой необходимости, раздавали средства индивидуальной защиты. В период жаркого лета обеспечивали жителей водой на пляжах и в черте города, участвовали в организации и проведении всех городских мероприятий.

«Мы взращиваем новое поколение, которое с самого детства понимает, что оно несет определенную нагрузку на себе. Ответственность в том, чтобы наш округ, малая родина, была лучше из года в год», — отметила руководитель МГЕР в г.о. Лосино-Петровский Анна Торскова.

Источник фото: телеканал «360»

«Очень большая активность ребят, это заслуга нашего молодежного центра, главы городского округа И. Ю. Курданина. Его большая заслуга в том, что он объединяет молодежь по интересам и по направлениям и дает им развиваться. Для этого создается необходимая почва и, соответственно, такие поощрительные мероприятия, как сегодня», — отметила заместитель главы г. о. Лосино-Петровский Вера Алексеева.

Найти новые точки для самореализации и создать коллаборацию с единомышленниками — для активной и креативной молодежи Лосино-Петровского не проблема. Ребята принимают участие в самых разных проектах — начиная от волонтерской помощи и заканчивая созданием современных арт-пространств.