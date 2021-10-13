Свыше 1,6 тысячи волонтеров Подмосковья примут участие в переписи населения

До начала Всероссийской переписи населения осталось два дня. Она стартует 15 октября и состоится в том числе в цифровом формате. Впервые участие будут принимать волонтеры. От Подмосковья заявились свыше 1,6 тысячи человек.

Они будут информировать людей о способах принять участие в переписи, мотивировать посетителей МФЦ присоединиться к ней. Об этом рассказали в главном управлении социальных коммуникаций Подмосковья.

Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Впервые жители смогут принять участие онлайн.

Сделать это позволит электронный переписной лист. Доступ к нему можно получить на портале «Госуслуги».

Ранее стало известно, что Росстат сможет получать более двух миллионов онлайн-анкет в сутки при переписи населения.

Она поможет узнать уникальные сведения о малочисленных народах страны. Задача переписи — не потерять ни одного человека, поэтому в труднодоступных районах ее проводят особенно тщательно.