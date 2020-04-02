Волонтерам тоже помогают. «Макдоналдс» стал выдавать им бесплатные обеды
За один день добровольцам приходится объехать десятки домов, чтобы привезти еду или лекарства тем, кому лучше не выходить из дома.
«Действительно во всем мире, в нашей стране и в Московской области мы видим, что людям пожилого возраста очень опасно выходить на улицу. Им лучше сидеть дома, самоизолироваться», — отметил Александр Казаков, волонтер.
На то, чтобы развести продукты всем адресатам, уходит целый день. На то, чтобы самому заехать домой и пообедать — часто просто нет времени. Да ребята о себе и не думают. Зато о таких помощниках подумали другие.
Бесплатные обеды волонтерам стал выдавать «Макдоналдс». Для этого не нужно ни талонов, ни записи. А нужно лишь зайти в приложение и открыть qr-код.
Самоизоляция продлится до конца апреля. Все это время ребята из фастфуд-ресторана попытаются, как могут, облегчить жизнь тем, кто помогает бороться с распространением коронавируса. Взаимовыручка сейчас нужна, как никогда.