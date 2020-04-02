Волонтерам тоже помогают. «Макдоналдс» стал выдавать им бесплатные обеды

Подмосковные волонтеры в эти непростые дни работают, не покладая рук. Они привозят пенсионерам лекарства и еду. Добровольцы иногда сами не успевают пообедать. «Макдоналдс» решил помочь тем, кто неравнодушен к проблемам окружающих. Рестораны Москвы и Подмосковья начали выдавать волонтерам бесплатные обеды.

Источник фото: телеканал «360»

За один день добровольцам приходится объехать десятки домов, чтобы привезти еду или лекарства тем, кому лучше не выходить из дома.

«Действительно во всем мире, в нашей стране и в Московской области мы видим, что людям пожилого возраста очень опасно выходить на улицу. Им лучше сидеть дома, самоизолироваться», — отметил Александр Казаков, волонтер.

На то, чтобы развести продукты всем адресатам, уходит целый день. На то, чтобы самому заехать домой и пообедать — часто просто нет времени. Да ребята о себе и не думают. Зато о таких помощниках подумали другие.

Источник фото: телеканал «360»

Бесплатные обеды волонтерам стал выдавать «Макдоналдс». Для этого не нужно ни талонов, ни записи. А нужно лишь зайти в приложение и открыть qr-код.

Самоизоляция продлится до конца апреля. Все это время ребята из фастфуд-ресторана попытаются, как могут, облегчить жизнь тем, кто помогает бороться с распространением коронавируса. Взаимовыручка сейчас нужна, как никогда.