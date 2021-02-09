Волонтерам предложили стать проводниками новой выставки в музее Серпухова

Серпуховский историко-художественный музей пригласил волонтеров стать проводниками для гостей выставки «Мир, сотворенный заново». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры региона.

Активисты Подмосковья смогут попробовать себя в роли экскурсоводов. В Серпуховском историко-художественном музее стартовала интересная программа — медиаторский проект по выставке «Мир, сотворенный заново».

Каждое воскресенье в пространстве выставки посетители смогут найти себе собеседников и обсудить шедевры русского искусства конца XIX — начала XX веков. С проводником можно порассуждать о концепции проекта, обменяться идеями и интерпретациями.

Медиатор станет не просто экскурсоводом, а посредником, который поможет наладить связи между произведениями искусства и зрителями.

Волонтеры вместе с сотрудниками музея будут встречаться с кураторами, экскурсоводами и исследователями, причастными к созданию выставки. Встречи помогут собрать теоретические материалы и методические наработки, чтобы подготовить авторские экскурсии.

Волонтерство в Серпуховском музее — отличная возможность на собственном опыте узнать, как устроена жизнь музея изнутри, попробовать свои силы в публичных выступлениях.

Сразу 87 работ из семи музеев собрали на выставке «Мир, сотворенный заново». Она открылась в музее в декабре прошлого года.