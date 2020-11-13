Волонтерам Подмосковья выдали безлимитные карты «Стрелка»

Волонтерам Подмосковья отменили плату за проезд на общественном транспорте. Им выдали безлимитные карты «Стрелка». Теперь активисты смогут помогать нуждающимся гораздо быстрее.

Теперь безлимитная карта «Стрелка» есть у каждого волонтера Московской области. Решение об этом приняли в Доме правительства. Во время первой волны пандемии бесплатные проездные добровольцам уже раздавали. Тогда это позволило в несколько раз увеличить охват, а значит, и количество подопечных. Сейчас ограничительные меры слегка слабее, но заявки на добрые дела все равно поступают десятками.

«В день порядка 10-12 заявок есть — и приходится ездить. У нас город небольшой, а сельская территория огромная. И поэтому приходится ехать на один адрес от 40 минут до часа», — рассказала Марина Скопинцева, начальник отдела по работе с молодежью города Чехова.

Зачастую у волонтеров нет своих автомобилей, поэтому все добрые дела они совершают на общественном транспорте. Бесплатный проезд делает их более мобильными.

В основном ездить приходится к пенсионерам. Для них волонтеры за этот год стали буквально вторыми детьми.

«Сейчас мы идем к нашей постоянной заявительнице. Она находится в категории 65+, ей около 80 лет. Ей необходимы продукты, сейчас мы их ей закупим и с удовольствием ей их привезем», — рассказала Ольга Краснощекова, волонтер.

Два пакета продуктов, немного лекарств и все, что потребуется как минимум на неделю. Впрочем, для этой возрастной категории подопечных не менее важен сам факт внимания.

Пока обстановка не приблизится к норме, волонтеры продолжат оказывать адресную помощь. А бесплатный проезд облегчит им задачу.