Подмосковье 15 февраля 2023, 18:50 Волонтерам Лосино-Петровского выделили помещение для пошива вещей бойцам СВО

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Администрация Лосино-Петровского выделила волонтерам движения «От народа воинам» помещение для изготовления вещей бойцам СВО. Раньше активисты занимались производством в квартире организатора движения — Зухры Григорьянц.

Организаторы движения «От народа воинам» Гузаль Данилова и Зухра Григорьянц обратились в администрацию округа с просьбой выделить место для мастерской.

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«Узнав, что они, помимо сбора продуктов и вещей, сами шьют маскхалаты, балаклавы, а еще изготавливают маскировочные сети, тут же распорядился подыскать такое помещение, чтобы все то, чем они занимаются, находилось в одном месте», — отметил глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав.

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Помещение находится на втором этаже в здании бывшего детского сада «Росток» на улице Северной. Там удалось разместить три основы под масксети. Сейчас волонтеры приступили к пошиву толстовок, белья и подушек для госпиталей.

«Подушки разных размеров, чтобы можно было и под голову, и под спину подложить. А также шьем валики под аппарат Елизарова, чтобы им было удобно», — отметила Зухра Григорьянц.

В ближайшем времени активисты планируют приступить к изготовлению сухих супов: для этого нужно оборудование, которое высушивает готовое блюдо и упаковывает в вакуум. Бойцам останется только разбавить смесь кипятком.

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