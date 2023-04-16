16 апреля 2023, 15:34
Житель Монина отправил в зону СВО более 200 кровоостанавливающих жгутов
Волонтер из поселка городского типа Монино Щелковского округа Константин Давлетшин изготовил около 200 медицинских турникетов для остановки кровотечения на 3D-принтере. Готовые жгуты доброволец уже передал участникам СВО.
По словам Константина, у него было желание внести свою лепту в помощь российским солдатам. Мужчина узнал о группе активистов, которые производят различные приспособления на 3D-принтере для бойцов, и решил использовать оборудование молодежного спортивно-патриотического центра «Крылья», где Давлетшин является руководителем.
Реклама
Воспитанники организации также помогают Константину в работе. Готовые жгуты волонтер отправляет в пункт приема гуманитарной помощи в Лосино-Петровском, оттуда грузы доставляют на передовую.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о непрерывном сборе гуманитарной помощи участникам СВО и жителям новых регионов России.
Благотворительность
Щелково
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама