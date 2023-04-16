Подмосковье 16 апреля 2023, 15:34 Житель Монина отправил в зону СВО более 200 кровоостанавливающих жгутов Валерия Тингаева

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Волонтер из поселка городского типа Монино Щелковского округа Константин Давлетшин изготовил около 200 медицинских турникетов для остановки кровотечения на 3D-принтере. Готовые жгуты доброволец уже передал участникам СВО.

По словам Константина, у него было желание внести свою лепту в помощь российским солдатам. Мужчина узнал о группе активистов, которые производят различные приспособления на 3D-принтере для бойцов, и решил использовать оборудование молодежного спортивно-патриотического центра «Крылья», где Давлетшин является руководителем.

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Воспитанники организации также помогают Константину в работе. Готовые жгуты волонтер отправляет в пункт приема гуманитарной помощи в Лосино-Петровском, оттуда грузы доставляют на передовую.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о непрерывном сборе гуманитарной помощи участникам СВО и жителям новых регионов России.