Подмосковье 21 ноября 2023, 16:00 Волонтер из Шатуры организовал доставку гуманитарной помощи в зону СВО Телеканал «360»

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Волонтер из Шатуры Игорь Старостин продолжает оказывать помощь бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Он ежемесячно собирает гуманитарные грузы и передает военным.

В машине Игоря Старостина есть все: от обогревателей до влажных салфеток. Этот ценный груз мужчина повезет бойцам в зону специальной военной операции. Неравнодушные люди принесли продукты, а жители деревни, где проживает Игорь, связали теплые носки.

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Впервые в зону спецоперации Игорь попал на Пасху. Настоятель местного храма несколько раз ездил с гуманитарным конвоем. Семья Старостиных решила сделать подарок нашим бойцам и напекла куличей. Вместе со священником в зону СВО поехал и Игорь. Теперь каждый месяц он преодолевает почти две тысячи тысячи километров.

«Побывав там один раз я понял, что без нашей поддержки там будет очень тяжело и очень трудно. Надо поддерживать людей наших там. Там все герои — это раз, во-вторых — это даже иной раз просто туда приезжаем, мимо проезжаем наших солдат, останавливаемся, просто даже разговариваем для них это большая поддержка, моральная поддержка», — рассказал Игорь Старостин.

Теперь Игорю Старостину предстоит провести сутки в пути, чтобы вовремя доставить груз. При этом через неделю он снова отправиться в дорогу и доставит еще одну машину с гуманитарной помощью в госпитали.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам городских округов уделять персональное внимание семьям бойцов СВО.

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