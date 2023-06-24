Подмосковье 24 июня 2023, 15:54 Волонтер из Ногинска приютил собаку из зоны СВО

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Волонтер из Ногинска Богородского городского округа Дмитрий Качарава привез в Подмосковье овчарку по кличке Тайсон из зоны проведения СВО. Брошенное животное подобрали российские военнослужащие в начале года, последние месяцы пес участвовал в боевых дежурствах.

С псом волонтер познакомился в январе. Собака помогала мобилизованным солдатам, но перед отправкой в горячие точки бойцы попросили жителя Ногинска отвезти животное в безопасное место. Изначально планировалось пристроить пса в приют, но Дмитрий решил оставить питомца у себя.

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Сейчас собака привыкает к новой обстановке, на самочувствие и проблемы с аппетитом жалоб у животного нет. Тайсон находится всегда в компании нового хозяина, но во время поездок в зону СВО волонтер будет оставлять животное у друзей.