Волонтер из Красногорска начал привозить лекарства жителям на карантине

Михаил Иванов из Красногорска стал волонтером и начал помогать жителям Подмосковья, которые сидят на карантине. Во время пандемии он привозит им необходимые лекарства.

Источник фото: телеканал «360»

Михаилу из Красногорска 34 года. Он каждый день помогает тем, кто заболел COVID-19 и лечится дома.

«Моя миссия и задача в большом волонтерском штабе — это забор лекарственных препаратов», — рассказал Михаил.

Миссия Михаила очень важная, потому что не каждый волонтер может доставлять лекарства на дом. Такое право есть только у активистов с медицинским образованием.

«Что касается лекарств и доставки их волонтерами — здесь есть некоторые тонкости, которые обусловлены законодательством. Доставлять лекарства могут только волонтеры с медицинским образованием или хотя бы со средним, не важно с каким. Должно быть обязательно медицинское образование», — пояснила Светлана Стригункова, министр здравоохранения Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

По первому образованию Михаил медик. По профессии и душевному призванию — волонтер. Каждый день получает в штабе заявки, которые люди оставляют по телефону горячей линии, и спешит в аптеку.

Если нужно, он может получить выписанный рецепт в поликлинике. И все медикаменты быстро доставит тем, кто их ждет.

Михаил рассказал, что ему трудно представить, что он останется дома, когда такому количеству людей нужна помощь.

«Иногда кто-то вообще один дома и болеет сейчас. Но лекарства ему необходимы. Мы покупаем в аптеке лекарства, приносим. Когда их вот эти счастливые глаза искренние [видят], конечно, мы делаем это просто так, безвозмездно, но когда тебе говорят: „Спасибо, ребят, большое“ — это безумно приятно и согревает. Ты понимаешь, что ты жизнь проживаешь не просто так», — поделился Михаил Иванов, волонтер.

Источник фото: телеканал «360»

У активиста есть антитела к COVD-19, поэтому он не боится контакта с зараженными. Свои антитела Михаил получил почти незаметно, переболел бессимптомно. Говорит — не всем так везет, как ему. Поэтому нужно обязательно соблюдать все ограничительные меры, которые в Подмосковье, на его взгляд, вводят очень своевременно.