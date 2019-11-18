  • Волонтер из Королева отправляет теплые вещи в отделения неонатологии. Для этого она выращивает ангорских кроликов

    18 ноября 2019, 20:22

    Анастасия Максимовских, Евгения Петрухина

    Лада Кирисенко из Королева отправляет теплые вещи в отделения неонатологии. Семь лет назад девушка и не думала, что ее дело будет спасать жизни.
    Волонтер из Королева отправляет теплые вещи в отделения неонатологии. Для этого она выращивает ангорских кроликов

    Один кролик весит примерно 5,5-6 килограмм. Шерсть ангорского кролика вырастает до 8 сантиметров. За месяц Лада собирает 7 -10 килограммов теплого пуха.

    Мы можем одеть всех недоношенных в стране, и даже всех новорожденных

    Лада Кирисенко
    Волонтер из Королева отправляет теплые вещи в отделения неонатологии. Для этого она выращивает ангорских кроликов | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    У каждого кролика на ферме — свои апартаменты. Все они «ходят» в цирюльню, а после стрижки надевают «пальто».

    Волонтер из Королева отправляет теплые вещи в отделения неонатологии. Для этого она выращивает ангорских кроликов | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Ему прохладно, прямо скажем, да. Если будет еще холоднее, мы обязательно включим специальную лампу», — говорит Лада.

    Волонтер из Королева отправляет теплые вещи в отделения неонатологии. Для этого она выращивает ангорских кроликов | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Дача Лады Кирисенко уже похожа на швейный цех. В бывшей бане — теперь склад. Одни такие микроноски весят 6 граммов.

    Волонтер из Королева отправляет теплые вещи в отделения неонатологии. Для этого она выращивает ангорских кроликов | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Их размер соспоставим с женским мизинцем. Очередная посылка для младенцев отправится в больницу Королева.

    Волонтер из Королева отправляет теплые вещи в отделения неонатологии. Для этого она выращивает ангорских кроликов | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Татьяна Габлия и Вера Белозерова за 25 лет работы выходили 15 тысяч детей. Тех, которые умещаются на ладони. Таким детям нужно не только материнское тепло, но и согревающие вещи.

    Волонтер из Королева отправляет теплые вещи в отделения неонатологии. Для этого она выращивает ангорских кроликов | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

    Шерсть ангорских кроликов в 8 раз теплее овечьей. Поэтому Ладу и ее посылки здесь ждут всегда.

    Волонтер из Королева отправляет теплые вещи в отделения неонатологии. Для этого она выращивает ангорских кроликов | Изображение 7
    Источник фото: телеканал «360»

    Семь пар таких микроносков — резерв всего на неделю. Помогают врачам, которые раньше сами вязали вещи маленьким пациентам, и волонтеры клуба «28 петель».