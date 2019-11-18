Волонтер из Королева отправляет теплые вещи в отделения неонатологии. Для этого она выращивает ангорских кроликов

Лада Кирисенко из Королева отправляет теплые вещи в отделения неонатологии. Семь лет назад девушка и не думала, что ее дело будет спасать жизни.

Один кролик весит примерно 5,5-6 килограмм. Шерсть ангорского кролика вырастает до 8 сантиметров. За месяц Лада собирает 7 -10 килограммов теплого пуха.

Мы можем одеть всех недоношенных в стране, и даже всех новорожденных Лада Кирисенко

Источник фото: телеканал «360»

У каждого кролика на ферме — свои апартаменты. Все они «ходят» в цирюльню, а после стрижки надевают «пальто».

Источник фото: телеканал «360»

«Ему прохладно, прямо скажем, да. Если будет еще холоднее, мы обязательно включим специальную лампу», — говорит Лада.

Источник фото: телеканал «360»

Дача Лады Кирисенко уже похожа на швейный цех. В бывшей бане — теперь склад. Одни такие микроноски весят 6 граммов.

Источник фото: телеканал «360»

Их размер соспоставим с женским мизинцем. Очередная посылка для младенцев отправится в больницу Королева.

Источник фото: телеканал «360»

Татьяна Габлия и Вера Белозерова за 25 лет работы выходили 15 тысяч детей. Тех, которые умещаются на ладони. Таким детям нужно не только материнское тепло, но и согревающие вещи.

Источник фото: телеканал «360»

Шерсть ангорских кроликов в 8 раз теплее овечьей. Поэтому Ладу и ее посылки здесь ждут всегда.

Источник фото: телеканал «360»

Семь пар таких микроносков — резерв всего на неделю. Помогают врачам, которые раньше сами вязали вещи маленьким пациентам, и волонтеры клуба «28 петель».