Волонтер из Королева отправляет теплые вещи в отделения неонатологии. Для этого она выращивает ангорских кроликов
Один кролик весит примерно 5,5-6 килограмм. Шерсть ангорского кролика вырастает до 8 сантиметров. За месяц Лада собирает 7 -10 килограммов теплого пуха.
Мы можем одеть всех недоношенных в стране, и даже всех новорожденныхЛада Кирисенко
У каждого кролика на ферме — свои апартаменты. Все они «ходят» в цирюльню, а после стрижки надевают «пальто».
«Ему прохладно, прямо скажем, да. Если будет еще холоднее, мы обязательно включим специальную лампу», — говорит Лада.
Дача Лады Кирисенко уже похожа на швейный цех. В бывшей бане — теперь склад. Одни такие микроноски весят 6 граммов.
Их размер соспоставим с женским мизинцем. Очередная посылка для младенцев отправится в больницу Королева.
Татьяна Габлия и Вера Белозерова за 25 лет работы выходили 15 тысяч детей. Тех, которые умещаются на ладони. Таким детям нужно не только материнское тепло, но и согревающие вещи.
Шерсть ангорских кроликов в 8 раз теплее овечьей. Поэтому Ладу и ее посылки здесь ждут всегда.
Семь пар таких микроносков — резерв всего на неделю. Помогают врачам, которые раньше сами вязали вещи маленьким пациентам, и волонтеры клуба «28 петель».