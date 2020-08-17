Волонтер из Электростали собрал команду активных пенсионеров. Вместе они убирают мусор на улицах

Волонтер из Электростали Илья Бирюков собрал целый отряд активных пенсионеров. Команда убирает мусор на улицах родного города. Добровольцы вышли на уборку впервые после пандемии.

Трудовые отряды, которые собрал Илья Бирюков, работают уже год. Молодой человек выходит вместе со своими подопечными в городские парки и рощи на уборку. Так вышло, что самые активные участники его проекта «Трудовые отряды» — серебряного возраста.

«Они намного мудрее, жизнь прожили, все знают, где-то дают совет, в основном очень ответственные», — отметил Илья Бирюков, волонтер.

«Трудовые отряды» успели убрать многие улицы и парки. Зимой они расчищают снег, осенью убирают листву. На давление, ноющие спину или ноги никто не жалуется. Волонтеры говорят, болеют, когда дома сидят, а здесь — свежий воздух, зарядка и молодой командир. Впрочем, возраст роли не играет — его любят и слушаются.

«Мы его очень любим, молодой, шустрый, но добрый и заботливый, как папа родной», — поделилась Нина Кузнецова, волонтер.

«Трудовые отряды» — это только один из экологических проектов Ильи Бирюкова. Еще он научил Электросталь превращать «Отходы в доходы». Для этого на улицах установили баки для раздельного сбора мусора. Самым активным жителям выдают купоны — их можно обменять на поход в развлекательный центр или на другие призы. Сейчас Илья — один из номинантов на премию губернатора Подмосковья «Мы рядом».

Источник фото: телеканал «360»

«Люди должны с себя начинать, подавать пример. Мы не для галочки, мы делаем все, чтобы было чисто и уютно в нашем городе», — заключил Илья.

Волонтеру хочется, чтобы его проект заметили. Он мечтает создать аналоги «Трудовых бригад» и площадки «Отходы в доходы» по всему Подмосковью. Если станет лауреатом премии, то грант потратит именно на это.