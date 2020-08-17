Волонтер из Электростали собрал команду активных пенсионеров. Вместе они убирают мусор на улицах
Трудовые отряды, которые собрал Илья Бирюков, работают уже год. Молодой человек выходит вместе со своими подопечными в городские парки и рощи на уборку. Так вышло, что самые активные участники его проекта «Трудовые отряды» — серебряного возраста.
«Они намного мудрее, жизнь прожили, все знают, где-то дают совет, в основном очень ответственные», — отметил Илья Бирюков, волонтер.
«Трудовые отряды» успели убрать многие улицы и парки. Зимой они расчищают снег, осенью убирают листву. На давление, ноющие спину или ноги никто не жалуется. Волонтеры говорят, болеют, когда дома сидят, а здесь — свежий воздух, зарядка и молодой командир. Впрочем, возраст роли не играет — его любят и слушаются.
«Мы его очень любим, молодой, шустрый, но добрый и заботливый, как папа родной», — поделилась Нина Кузнецова, волонтер.
«Трудовые отряды» — это только один из экологических проектов Ильи Бирюкова. Еще он научил Электросталь превращать «Отходы в доходы». Для этого на улицах установили баки для раздельного сбора мусора. Самым активным жителям выдают купоны — их можно обменять на поход в развлекательный центр или на другие призы. Сейчас Илья — один из номинантов на премию губернатора Подмосковья «Мы рядом».
«Люди должны с себя начинать, подавать пример. Мы не для галочки, мы делаем все, чтобы было чисто и уютно в нашем городе», — заключил Илья.
Волонтеру хочется, чтобы его проект заметили. Он мечтает создать аналоги «Трудовых бригад» и площадки «Отходы в доходы» по всему Подмосковью. Если станет лауреатом премии, то грант потратит именно на это.