Подмосковье 16 января 2024, 17:13 Волонтер Ирина Фаустова из Одинцова спасла брошенную на морозе собаку Телеканал «360»

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Ирина Фаустова из Одинцова спасла брошенную на 30-градусном морозе собаку. Животное привязали к забору в промзоне и оставили в одиночестве перед Новым годом.

Ирина проезжала мимо, когда впервые увидела животное. Женщина занимается волонтерской деятельностью уже около четырех лет, подход к собакам знает. Но по ее словам, с этим псом возникли проблемы.

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«Она просидела несколько дней, привязанная около забора. К себе не подпускала, поэтому ее не могли отвязать. Ждала полторы недели, что за ней вернутся», — рассказала Ирина.

На следующий день Ирина вместе с подругой Яной приехала забирать собаку.

«Уезжали, конечно, с тяжелым сердцем, потому что мы понимали, что ночью морозы, переживали за нее. Собака продолжала бегать и рычать на нас. В какой-то момент я присела, и она ко мне подошла», — поделилась Яна Шило.

После девушки посадили пса в машину. По дороге они придумали ей кличку — Пэпе. Ирина стала писать о ней в социальных сетях в надежде найти хозяев, но все безуспешно.

«По собаке видно, что хозяин старый ее очень сильно любил: в нее очень много вложено знаний. Она знает все команды абсолютно, очень послушная, очень умная. Возможно, с хозяином что-то случилось, и она пошла в новый дом», — отметила Ирина Фаустова.

Собаку отвезли к грумеру: помыли и обновили стрижку. Телеканал «360» не остался в стороне. Журналисты подарили Пэпе вкусняшки и теплую лежанку. Пока она будет находиться на передержке и жить у Ирины.

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