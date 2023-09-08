Подмосковье 08 сентября 2023, 13:16 Волонтер гуманитарной миссии в зоне СВО Баха Хасанов проголосовал на выборах в Подмосковье Константин Гергая

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Волонтер гуманитарной миссии в зоне проведения СВО Баха Хасанов проголосовал на выборах губернатора Московской области на избирательном участке № 2460 в поселке Правдинский в Пушкино. Он пришел вместе с семьей.

«Мы с семьей всегда ходим на выборы. Это долг каждого и проявление активной гражданской позиции. Мы надеемся на светлое будущее, поэтому важно не стоять в стороне», — заявил Хасанов.

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В Пушкино работают 116 избирательных участков. Они будут открыты с 8 по 10 сентября с 8:00 до 20:00.

По состоянию на 12:08 с помощью ДЭГ свой выбор сделали 214 287 человек. В общей сложности на дистанционное участие в голосовании в Московской области заявились 445 261 человек.

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