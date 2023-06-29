Подмосковье 29 июня 2023, 10:57 Волонтер Дмитрий Качарава из Богородского округа приютил бездомную собаку в Луганске

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Волонтер Дмитрий Качарава привез пса в Ногинск из зоны спецоперации. Бывшие хозяева бросили собаку, переехав из Луганской области.

После долгих скитаний брошенный пес прибился к отряду российских бойцов. Его отмыли, расчесали, накормили и дали имя — Тайсон. Со временем пес начал ходить вместе со своими боевыми товарищами на дежурство. Пять последних месяцев он служил на блокпосту: дежурил, проверял машины, питался солдатской пищей.

Потом с собакой познакомился Дмитрий Карачава, который привез на своей машине гуманитарную помощь. Недавно отряд Тайсона переместился ближе к минным полям. Товарищи переживали, что для пса это может быть слишком опасно. Тогда Дмитрий решил забрать пса домой.

«Начинается какой-то обстрел или еще что-то, ребята его держат, потому что он срывается и пытается убежать туда. <…> Он им всячески мешал, они его отгоняли, Тайсон показывал свой характер и на неделю убегал, потом опять же возвращался к своим ребятам, мирился с ними и продолжал дежурить», — рассказал Дмитрий.

Уже неделю Тайсон живет в доме и посещает врачей. К новым условиям привык быстро. Но на второй этаж пока поднимается осторожно, прислушивается к каждому хлопку. Дмитрий рассказывает, что Тайсон очень любит детей и иногда играет с ними в мячик. Пес обрел новый дом и теперь ждет возвращения своих товарищей с фронта.

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