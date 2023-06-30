Подмосковье 30 июня 2023, 09:48 Волонтер Денис Барабанов возглавит «Молодую Гвардию» в Лобне

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Конференция «Молодой Гвардии» прошла в Лобне. Ребята выбрали новый состав штаба, контрольно-ревизионную комиссию и руководителя движения. Им стал волонтер Денис Барабанов.

Активисты «Молодой Гвардии» в Лобне подвели итоги работы за пять лет.

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«Итоги у нас грандиозные. Мы избрали депутатов, у нас множество ребят попали в состав Молодежного совета при главе. Мы провели более тысячи мероприятий. Надеемся, что в новом составе ребята продолжат так же усердно работать», — отметил заместитель руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии» Алексей Кожухалов.

Сегодня более 70 человек поддерживают молодежное движение в Лобне. Они проводят волонтерские акции по сохранению исторической памяти, пропаганде здорового образа жизни, защите экологии. Во время пандемии коронавируса они доставляли продукты и лекарства, помогали медикам, вели разъяснительную работу.

Кроме того, молодогвардейцы собирают гуманитарную помощь и сами отвозят посылки в Донбасса.

«Мы с гордостью отмечаем, что молодежь в Лобне очень талантливая, активная. Хочется также отметить роль молодогвардейцев в политической жизни нашего города. Именно вы обладаете не предвзятым взглядом, и многие процессы вы видите под другим углом», — отметил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

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