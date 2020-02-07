Волоколамский техникум 10 лет чинил трубы в селе Ивановское. Теперь это будет делать округ

Объекты ЖКХ в селе Ивановское, по стечению обстоятельств принадлежащие аграрному техникуму «Холмогорка», передали на баланс Волоколамскому городскому округу. До этого в течение десятилетий учебному заведению приходилось заниматься ремонтом труб. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

История Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка» ведется с 1919 года, когда он назывался Ивановский педагогический техникум имени КИМ. Совхозом-техникумом «Холмогорка» он стал в 1976 году. Учебное заведение располагалось на территории сельскохозяйственного предприятия, где также находились фермы, поля, жилые дома сотрудников совхоза и самого техникума.

После распада СССР исчезло и предприятие сельского хозяйства, а все имущество, в том числе жилой фонд и принадлежащие ему объекты ЖКХ, перешли в оперативное управление учебного заведения, которое с 2000 года носит название Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка».

Финансирование техникум получает исключительно на ведение образовательной деятельности, деньги на поддержание жилого фонда и объектов ЖКХ ему не выделяются, поэтому постоянно возникают проблемы, связанные с содержанием этих объектов в надлежащем состоянии.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

Руководство «Холмогорки» в течение 10 лет неоднократно обращалось к администрации города и района с просьбой передать объекты ЖКХ в муниципальную собственность города либо района. Однако долгие годы вопрос не решался, в частности, из-за отсутствия правильно оформленных документов на все эти объекты. Часть из них была утрачена в результате пожара в архиве совхоза.

В связи с преобразованием города и района в городской округ все документы пришлось переделать. И окружной совет депутатов принял решение передать в муниципальную собственность котельную и теплотрассу, четыре водозаборных узла и водопроводные сети.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

Заместитель директора Волоколамского аграрного техникума Наталья Демидова подчеркнула, что теперь «Холмогорка» сможет заниматься только своим непосредственным делом: обучением студентов, взрослого населения по дополнительным профессиональным программам, развивать наставничество в школах.

«Денежные средства, полученные от оказания дополнительных услуг, будут, наконец-то, направляться не на ремонт водопроводов, а на ремонт общежития и приобретение необходимого оборудования для обеспечения учебного процесса» — сделала акцент Наталья Демидова.

Жители поддержали решение совета депутатов Волоколамского округа.

«Я рада, что объекты жизнеобеспечения будут переданы на баланс города, так как обслуживанием объектов ЖКХ должна заниматься специализированная организация, а не учебное заведение», — сказала жительница дома № 19 в селе Ивановское Нина Полякова.