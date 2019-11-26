Волоколамский путепровод через ж/д в Клину открылся после ремонта. Движение станет свободнее

В Клину открыли все четыре полосы Волоколамского путепровода через Октябрьскую железную дорогу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ограничения движения на автомобильном мосту через Октябрьскую железную дорогу сняты. Рабочие демонтировали перекрытия и ограждения, которые были установлены на время ремонта.

Волоколамский мост — объект федерального значения и один из главных путепроводов округа. Его ремонт начался год назад — в ноябре 2018-го. На мосту полностью заменили асфальтовое покрытие и парапетное ограждение, оборудовали новые пешеходные сходы.

Комиссия ФКУ «Центравтомагистраль» (заказчик работ) принимала работу подрядчика с представителями стройконтроля.

«Официальная приемка прошла, движение автотранспорт осуществляет без помех. Есть некоторые замечания, срок на их исправление нам дан до середины декабря», — рассказал заместитель генерального директора ООО «ДорМостСервис» Руслан Каунов.

Волоколамский путепровод во время проведения ремонта

Движение по обновленному мосту открыто в полном объеме, и автомобили больше не толкаются в пробках: транспорт преодолевает путепровод за считанные минуты.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская напомнила, что шоссе А108 и Волоколамский мост, который расположен на трассе, — это единственный путепровод, соединяющий центр Клина и несколько окраинных микрорайонов.

«Принципиально важно, чтобы эта транспортная артерия была в нормативном состоянии. Заявки о ремонте поступали от жителей много раз. В свою очередь, администрация округа держала этот вопрос на контроле и обращалась с официальными запросами к владельцу трассы. Решение о ремонте было принято своевременно. Некоторые неудобства сполна компенсированы тем, что сейчас основной объем работ выполнен, и движение по мосту восстановлено», — подчеркнула Алена Сокольская.

Источник фото: администрация городского округа Клин

Больше всего завершению работ обрадовались водители общественного транспорта, ведь через Волоколамский мост проложен не один автобусный маршрут.

«Мы, водители общественного транспорта, больше всех прочувствовали эти пробки при ремонте моста. А сейчас все очень хорошо», — поделился своим мнением Николай Седов.

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Автолюбители из микрорайонов «Чепель», «Западный » и города Высоковск также очень позитивно встретили новость об открытии движения, ведь во время ремонта добраться в другие части Клина можно было, только выстояв в приличной пробке. «Ура, наконец-то! Свобода! Мы очень рады, наконец-то это случилось! Здорово», — не скрывает своих эмоций автомобилистка Ирина Долгина.

С ней согласен автолюбитель-пенсионер Петр Демидов: «Совсем другое дело! Всего лишь три минуты — и мост проехали. Не приходится стоять в пробках, как было прежде».

Подрядчику еще предстоит довести контракт до финальной точки: застеклить и провести освещение в галерее, где проходит коллектор, установить новые перильные ограждения и восстановить газонное покрытие. В этом году произведут отсыпку земли, а газон засеют уже весной следующего года.