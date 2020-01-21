Волоколамский детсад открыли после капремонта. Теперь там новое крыльцо и уютные спальни

Детский сад №2 в Волоколамске открылся после капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка отметил, что в здании детсада капитально отремонтировали фасад, кровлю, заменили системы отопления, электроснабжения, автоматическую пожарную сигнализацию. Кроме того, для безопасности детей и воспитателей в саду установили специальную систему «Антипаника»: в случае аварийных ситуаций двери легко открываются при нажатии на ручку или кнопку без ключа или других специальных средств.

Отремонтировали и внутренние помещения — группы, раздевалки, санузлы, пищеблок. На лестницах установили новые перила, похорошел музыкальный зал. Преобразился и внешний облик здания, теперь у него новое функциональное крыльцо, обеспечивающее маломобильным гражданам беспрепятственный заезд.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

Такой масштабный ремонт стал возможен благодаря помощи Министерства образования Московской области и губернатора региона. Подмосковные власти всегда уделяли большое внимание дошкольным учреждениям образования и школам.

Заведующая детским садом № 2 Анна Шестеркина отметила, что после многолетнего ожидания здание полностью преобразилось.

«Сейчас у нас очень уютные, красивые и теплые группы и спальни. Теперь в них детям стало приятнее проводить время. Появилась новая система отопления, которая позволяет поддерживать нужную температуру воздуха в помещениях в соответствии с колебаниями температуры воздуха на улице. В конце 2020 года наш коллектив будет отмечать юбилей — 55 лет со дня открытия детского сада. И как замечательно, что это событие произойдет в обновленном современном интерьере здания», — подчеркнула Анна Шестеркина.

Местный житель и отец одного из воспитанников садика Александр Рохлин признался, что его переполняют самые радостные и приятные эмоции: «Входишь с улицы, где хмуро и пасмурно, а тут очень светло и просторно — красота! На какое-то время даже забываешь, что на улице унылая зима».

Родителей очень волновал вопрос отопления детского сада. Замглавы муниципалитета Наталья Козлова пообещала, что учреждение дошкольного образования будет отапливаться от центральной котельной.

Администрация Волоколамского округа планирует капитально отремонтировать еще девять школ и детских садов и построить детсад на 125 мест на улице Энтузиастов. В рамках соучаствующего проектирования уже проведена встреча с жителями, на которой обсудили благоустройство территории нового детского сада, установку спортивно-игровых элементов, внутреннюю и внешнюю отделку здания.