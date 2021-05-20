Волоколамск избавился от второй смены и решил проблему дольщиков в 2020 году

Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка отчитался перед жителями о проделанной работе за 2020-й год и рассказал о планах. Глава подчеркнул, что пандемия замедлила часть работ, но многие планы удалось реализовать. Самой важной темой для округа стало здравоохранение.

«В мае 2020 года мы открыли легкий ковидный стационар на 150 коек, пять из которых обеспечили аппаратами ИВЛ для оказания экстренной помощи. Должен отметить, что многие пациенты стационара с благодарностью высказывались о его работе, что говорит о высоком профессионализме и ответственности наших врачей», — отметил Михаил Сылка, глава Волоколамского округа.

В своем выступлении глава также обозначил тему обманутых дольщиков. Проблему удалось полностью решить. Также за этот и следующий годы планируется построить и ввести в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома. В 2020-м благодаря программе о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья расселили 11 аварийных домов. Новое жилье получили 170 человек. Также глава разобрал интересующие жителей вопросы о ЖКХ.

«Задачей этого года мы поставили себе ремонт не менее 300 подъездов. В рамках программы капитального ремонта на территории нашего округа за три года было отремонтировано 45 домов. В этом году мы планируем провести ремонт 34 домов», — заявил Михаил Сылка, глава Волоколамского округа.

Немаловажной темой стала и экология. Михаил Сылка рассказал, что в округе появятся экопункты. Это автоматы по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. За это можно будет получить баллы, которыми можно расплатиться, например, в кафе или ресторане.

Что касается благоустройства, в 2020-м началась реконструкция вокруг городской плотины и улицы Советская. Проект завершат в этом году. Закончили работы по благоустройству дворца спорта «Лама».

«До 1 июля будет заключен контракт на проведение работ по благоустройству парка Победы на улице Школьной. Завершение реализации проекта планирует в 22-м году. В рамках проекта предусмотрено устройство скейт-парка, который давно ждет наша молодежь», — Михаил Сылка, глава Волоколамского городского округа.

Еще одной значимой темой стало образование. В округе удалось полностью ликвидировать вторую смену. Эта перемена стала возможной благодаря появлению двух новых школ рассчитанных на более чем тысячу учеников. За два года в Волоколамске провели капитальный ремонт в 20 учебных заведениях. В этом году планируется завершить ремонт еще двух детских садов.