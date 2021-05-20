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    20 мая 2021, 16:53

    Волоколамск избавился от второй смены и решил проблему дольщиков в 2020 году

    Алена Собкалова, Анастасия Соловьева

    Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка отчитался перед жителями о проделанной работе за 2020-й год и рассказал о планах. Глава подчеркнул, что пандемия замедлила часть работ, но многие планы удалось реализовать. Самой важной темой для округа стало здравоохранение.

    Волоколамск избавился от второй смены и решил проблему дольщиков в 2020 году

    «В мае 2020 года мы открыли легкий ковидный стационар на 150 коек, пять из которых обеспечили аппаратами ИВЛ для оказания экстренной помощи. Должен отметить, что многие пациенты стационара с благодарностью высказывались о его работе, что говорит о высоком профессионализме и ответственности наших врачей», — отметил Михаил Сылка, глава Волоколамского округа.

    В своем выступлении глава также обозначил тему обманутых дольщиков. Проблему удалось полностью решить. Также за этот и следующий годы планируется построить и ввести в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома. В 2020-м благодаря программе о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья расселили 11 аварийных домов. Новое жилье получили 170 человек. Также глава разобрал интересующие жителей вопросы о ЖКХ.

    «Задачей этого года мы поставили себе ремонт не менее 300 подъездов. В рамках программы капитального ремонта на территории нашего округа за три года было отремонтировано 45 домов. В этом году мы планируем провести ремонт 34 домов», — заявил Михаил Сылка, глава Волоколамского округа.

    Немаловажной темой стала и экология. Михаил Сылка рассказал, что в округе появятся экопункты. Это автоматы по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. За это можно будет получить баллы, которыми можно расплатиться, например, в кафе или ресторане.

    Что касается благоустройства, в 2020-м началась реконструкция вокруг городской плотины и улицы Советская. Проект завершат в этом году. Закончили работы по благоустройству дворца спорта «Лама».

    «До 1 июля будет заключен контракт на проведение работ по благоустройству парка Победы на улице Школьной. Завершение реализации проекта планирует в 22-м году. В рамках проекта предусмотрено устройство скейт-парка, который давно ждет наша молодежь», — Михаил Сылка, глава Волоколамского городского округа.

    Еще одной значимой темой стало образование. В округе удалось полностью ликвидировать вторую смену. Эта перемена стала возможной благодаря появлению двух новых школ рассчитанных на более чем тысячу учеников. За два года в Волоколамске провели капитальный ремонт в 20 учебных заведениях. В этом году планируется завершить ремонт еще двух детских садов.