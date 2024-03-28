Подмосковье 28 марта 2024, 17:52 Волков принес соболезнования семье погибшего в «Крокусе» сотрудника администрации Люберец Сотрудник администрации Люберец погиб в «Крокусе», закрыв собой близких администрация городского округа Люберцы

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Глава городского округа Люберцы Владимир Волков принес соболезнования семье начальника управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета Олега Шиховцева, героически погибшего при теракте в Crocus City Hall. Мужчина закрыл собой своих близких, когда в зале началась стрельба.

На концерт группы «Пикник» 22 марта Шиховцев пошел вместе с супругой Галиной и старшей дочерью.

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Когда в зале террористы начали расстреливать людей, он закрыл своей спиной семью. Близкие не сразу нашли его имя в списках погибших и пострадавших. Только 27 марта стало известно, что его фамилия есть среди тех, кто погиб в концертном зале.

«Олег погиб как герой, закрыв собой семью. Ему было 42 года. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Олега: у него остались жена и трое детей. Окажем семье всю необходимую помощь. Олег, спасибо за всё. Светлая память», — подчеркнул Волков.

В сфере дорожного хозяйства Шиховцев работал более двадцати лет. Глава Люберец отметил, что он был настоящим профессионалом своего дела, грамотным и ответственным, с активной жизненной позицией. Увлекался спортом, любил хоккей, много путешествовал.