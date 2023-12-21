Подмосковье 21 декабря 2023, 10:18 Волейбольный турнир памяти Марины Прониной прошел в Щелкове Телеканал «360»

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Турнир по волейболу среди женских команд прошел на базе физкультурно-оздоровительного комплекса на Центральной улице в Щелкове. Он посвящен памяти Марины Прониной, бывшей участницы команды микрорайона Чкаловский.

Марина Пронина ушла из жизни в 2011 году, и местные любители волейбола учредили в ее честь ежегодную спортивную встречу. В этот раз на игровой площадке встретились команды из Королева, поселка Литвиново и микрорайона Чкаловский.

Спортсменки, представлявшие микрорайон Чкаловский, выиграли все матчи и заняли 1-ое место.

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