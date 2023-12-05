Подмосковье 05 декабря 2023, 11:16 Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал четвертую победу в женской Суперлиге фото: ВК «Уралочка-НТМК»

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Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» выиграл в 10-м туре чемпионата России. Это уже четвертая победа девушек в новом сезоне Суперлиги.

фото: ВК «Уралочка-НТМК» фото: ВК «Уралочка-НТМК» фото: ВК «Уралочка-НТМК» фото: ВК «Уралочка-НТМК» фото: ВК «Уралочка-НТМК»

В Минспорте Подмосковья рассказали, что в 10-м туре женской Суперлиги команде противостояла «Уралочка-НТМК». Клуб «Заречье-Одинцово» выиграл гостевой матч со счетом 3:1.

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«Сегодня наши волейболистки показали уверенную игру. В напряженной борьбе мы буквально „вырвали“ первую партию, а во втором сете не хватило совсем немного, уступили с разницей в два очка. Третью и четвертую партии красиво обыграли соперниц. Итог — наша победа. Умницы», — отметил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Впереди у девушек встреча с лидером турнирной таблицы — ВК «Динамо» из Москвы. Встреча состоится 9 декабря.

Дополнительные льготы для детей участников СВО обсудят в Подмосковье в январе, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Речь идет о занятиях спортом в частных секциях и клубах.